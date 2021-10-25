【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數208.36點，漲0.09點；總計399家漲、276家跌、94家持平；委買4123207張、委賣2304719張；總成交值850.69億元。

(時報資訊)

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