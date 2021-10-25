【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16894.24點，漲5.50點；總計593家漲、310家跌、96家持平；委買16343062張、委賣9919510張；總成交值2666.34億元。

(時報資訊)

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