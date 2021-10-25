砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）25日以承銷價每股104.49元正式掛牌，上市首日蜜月行情強勁，股價最高衝上185元，目前暫報180元，漲幅達72％，相當每位中籤戶現賺7.5萬元。

據證交所公布，參與全訊初次上市案公開申購合格件數達171603件，中籤率為0.81％，申購熱烈。

全訊2021年來累積營收達6.8億元，年增47％；2021年上半年毛利率54％、稅後淨利1.3億元，分別年增62％、165％，均創歷年同期新高，主要因防禦型武器專用的功率放大器出貨量逐步提升。第四季迎國防產品出貨旺季，公司整體營運可望再戰新高。

(時報資訊)

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