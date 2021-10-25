證交所統計，外資上周在集中市場買超153.4億元，其中，買超新光金（2888）8.42萬張最多，為連續二周蟬連買超第一名，另賣超群創（3481）10.73萬張最多。
證交所統計，上周外資在集中市場買超153.4億元，另統計自今年年初至10月22日止，外資累計賣超為5576.46億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.78兆元，占全體上市股票市值的44.11％，較10月15日的22.61兆元，增加1672.66億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三檔個股為：新光金買超84222張、中信金買超58047張、長榮買超37909張；賣超最多的前三檔個股為：群創賣超107268張、聯電賣超81591張、大同：賣超39181張。
(時報資訊)
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