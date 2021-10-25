【時報記者沈培華台北報導】中鴻(2014)上周開出11月份內銷盤價，跟隨母公司中鋼(2002)同為平盤，為連續第二個月平盤；第四季鋼價力挺高檔，有利中鴻第四季營收有撐，並隨著主要原料之扁鋼胚價格下滑，預估第四季生產成本持平，助益毛利率回穩。
中鴻近期持續受下游庫存水準相對偏高影響，法人預估，第四季出貨噸數較前三季略減，若12月盤價持穩向上，營收可望與第三季持平。
展望12月，中鴻表示，距離開盤還有一段時間，短期市場變數多、不確定性仍高；但隨東南亞疫情趨緩，工廠生產管制放鬆，以及雨季結束等，都帶動鋼市產銷狀況逐步回溫。
中鴻第三季營收156.35億元，改寫單季歷史次高紀錄；但因先前扁鋼胚價格大漲影響，中鴻生產成本提升，加上今年以來API油管需求銳減，公司可能需開始認列相關產能閒置損失，影響第三季毛利率表現，整體獲利估比第二季下滑。
展望第四季，近期鐵礦砂價格下跌，連帶使扁鋼胚價格也降低，生產成本可望持平，這將有助中鴻第四季毛利率可望回升，優於公司原先走低的預期。
中鴻第二季、上半年每股淨利攀高至1.59元、2.77元；今年下半年營運預估雖不如上半年優異，全年業績仍可望創新高，力拚挑戰5元。
中鴻10月21日開出11月份內銷及11月~明年1月份外銷盤，與中鋼相同，內銷全面開平盤，至於外銷則依產品及地區別，調降每公噸20美元到持平之間。
中鴻表示，近期歐美製造業PMI多保持擴張，東協地區因疫情趨緩及產業復工，製造業PMI觸底反彈，顯示全球經濟保持穩健成長。隨著寶鋼、河靜等主要鋼廠相繼開出平盤，也為亞洲鋼市穩健定調。
展望後市，中鴻指出，依據世界鋼鐵協會(WSA)發布最新鋼鐵需求預測，2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%，達到18.55億噸；2022年將繼續增長2.2%達到18.96億噸，預計鋼市成長態勢不變。
(時報資訊)
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