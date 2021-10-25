【時報-台北電】證券時報e公司訊，內地金融數據服務商Wind透露，截至目前，本周(10月25日至29日)計畫發行地方債4083.15億元(人民幣，下同)，為今年來單周計畫發行量創高的一周；此外，國債計畫發行700億元，再加上地方債，本周發行量總計達4783.15億元。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】證券時報e公司訊，內地金融數據服務商Wind透露，截至目前，本周(10月25日至29日)計畫發行地方債4083.15億元(人民幣，下同)，為今年來單周計畫發行量創高的一周；此外，國債計畫發行700億元，再加上地方債，本周發行量總計達4783.15億元。(編輯整理：廖小蕎)
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