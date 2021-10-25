【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數208.49點，漲0.22點；總計383家漲、300家跌、79家持平；委買7506624張、委賣5249834張；總成交值741.10億元。

(時報資訊)

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