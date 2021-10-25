【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16913.04點，漲24.30點；總計568家漲、309家跌、117家持平；委買29667172張、委賣21882146張；總成交值2292.30億元。

(時報資訊)

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