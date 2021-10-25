美國為維護其「超級大國」的領導地位，在各領域都展現強化實力的企圖心，不過情報官員仍警告，美國需要保護半導體、人工智慧、量子運算、生物科學及自動系統等5大領域，國力才能保持在領先地位，尤其現階段許多對手都透過各種手段竊取機密。

CNBC報導，美國國家反情報與安全中心（NCSC）最新發布的報告指出，這些領域所生產的技術將左右美國在未來幾年是保持領先的超級大國，還是黯然失色，「幾乎在每個領域，競爭對手都透過合法與非法混合的手段，竊取或複製美國技術。」

被點名的領域包括半導體、人工智慧、量子運算、自動系統與生物科學等5大產業，負責新興與顛覆性技術的情報官員Edward You表示，「這不僅僅是知識、智慧產權的損失，而是完整商業模式的損失。」

報導點出，情報機構擔心，若狀況出現惡化，美國企業不只會失去優勢，甚至被排除在21世紀相當重要的技術領域之外。

NCSC透露他們經常與商界與學校進簡報會議，並鼓勵他們在控制知識產權上做出努力，並採取相對安全的保護措施，「一種令人擔憂的現況是，美國失去開發與製造生物與醫療保健用品供應鏈的能力，這種脆弱性在疫情期間相當明顯，如果遇到下一個疫情，狀況會更加糟糕。」

(時報資訊)