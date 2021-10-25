【時報-台北電】25日三大指數開盤漲跌不一，滬指開低走高，創業板表現強勢漲超1.5%。受利好消息刺激，儲能、鋰電池、風電、光伏等新能源相關板塊再度走強，油氣開採、天然氣板塊拉升走高，煤炭、碳中和、元宇宙概念股活躍；教育、北交所概念板塊下挫走弱，房地產、鴻蒙概念、旅遊、機場航運等低迷。
第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。房地產板塊震盪，京投發展、首開股份、津濱發展、特發服務、深振業A等多股下挫。
午間收盤，滬指漲0.38%，報3596.06點；深成指漲0.38%，報14547.46點；創指漲1.53%，報3335.30點。上午半天兩市成交6400億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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