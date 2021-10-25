【時報-台北電】25日三大指數開盤漲跌不一，滬指開低走高，創業板表現強勢漲超1.5%。受利好消息刺激，儲能、鋰電池、風電、光伏等新能源相關板塊再度走強，油氣開採、天然氣板塊拉升走高，煤炭、碳中和、元宇宙概念股活躍；教育、北交所概念板塊下挫走弱，房地產、鴻蒙概念、旅遊、機場航運等低迷。

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。房地產板塊震盪，京投發展、首開股份、津濱發展、特發服務、深振業A等多股下挫。

午間收盤，滬指漲0.38%，報3596.06點；深成指漲0.38%，報14547.46點；創指漲1.53%，報3335.30點。上午半天兩市成交6400億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#碳中和 #稅改 #元宇宙

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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