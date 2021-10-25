美國近期物價飆升，9月消費者物價上漲率達5.4%，創2008年、近13年以來最大漲幅，對於近期通膨嚴重，民眾紛紛將矛頭指向政府，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）強調，美國並沒有失去對通貨膨脹的控制，預料通膨率將在明（2022）年下半年回歸正常。

綜合外媒報導，葉倫在接受有線電視新聞網CNN訪問時表示，她不認為美國將失去對通貨膨脹的控制，雖然她同意美國已經很久沒有經歷過最近的通膨情形，但隨著美國正逐漸從新冠肺炎疫情大流行危機中復甦，供應鏈問題也將獲得解決，會有更多人重返工作崗位，情況將會有所改善。

至於通膨率什麼時候會回到2%的正常範圍，葉倫表示，如以12個月為基礎的年增率來看，通膨率在明年將維持在高檔，預期到明年年中至年底的下半年時，情況將有所改善。

葉倫也試圖減輕民眾對通膨加劇的憂慮，她反駁前美國財政部長薩默斯（Larry Summers）日前指聯準會（Fed）可能導致通膨失控的批評是錯誤的，她也樂觀看待拜登政府現正推動的規模高達數兆美元的龐大支出法案如果順利通過，也不會助長通膨問題。

(時報資訊)