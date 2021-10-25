【時報記者任珮云台北報導】美股財報季開跑，金融股打頭陣帶動美股重回漲勢，並由科技股接棒。根據基金資金流向統計機構EPFR最新統計顯示(截至2021/10/20)，美國股票型基金連4周獲買超，除了金融股獲投資人青睞之外，科技股近一周亦淨流入16.3億美元且連4周買超，也讓聚焦科技主題的股票型基金近期績效表現亮眼。
復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，美國貨幣政策將從寬鬆轉向緊縮，未來將靠企業獲利推動股市評價向上，科技股因為有新科技應用利多，加以疫情緩解、經濟恢復增長，提供後續的成長動能。
林子欽指出，手機、個人電腦及筆電等產業因供應鏈吃緊及長短料問題，可能會有雜音，目前相對看好躍升戰略物資的半導體設備，以及因疫情加速發展的軟體、AIoT等相關新科技應用；此外，在全球減碳趨勢下，包括太陽能等替代能源、電動車等產業成長性可期，都將是後續布局科技產業的亮點。
富蘭克林華美投信認為，第四季於11月中財報公布，大盤仍以區間盤整為主，操作配置建議以晶圓代工、連接器、IC設計、封測、伺服器相關類股，搭配非電子類選擇以電動車、汽車零組件、自行車與碳纖材料相關類股為輔。
據統計，近一年全球股票型基金績效在3成以上者包括：復華全球物聯網科技基金、統一全球新科技基金、第一金全球AI人工智慧基金、保德信全球中小基金、富蘭克林華美策略高股息基金、統一全球智聯網AIoT等。
(時報資訊)
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