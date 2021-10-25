航運股今（25）日在貨櫃三雄領漲下，類股指數強彈逾4％，半導體股一早受上周五美國費半指數大跌1.22％的衝擊而開低，不過，聯發（2454）股價強拉攻堅，以及台積電（2330）跌勢縮小，台股加權指數由黑翻紅，至近午盤12點時，站上5日線約16895點、16900點。

國票投顧表示，根據Factset統計，標普500企業第三季獲利預估年增29％，雖較第三季的年增成長48％放緩，但較6月底預估的 24.2％上修，可望創下2010年第三季以來第三高增幅。近期美股財報季持續進行，上周公布的Tesla、IBM獲利表現不俗帶動美股表現，而本周進入超級財報週，將有FAAMG五大科技股、德儀和 AMD等重要公司將公布財報，配合台股有聯發科、聯電和國巨等台廠的法說，料有助於延續市場熱度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意