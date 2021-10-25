A股25日早段個別發展。上證指數先跌後漲，早段最多跌18點，低見3564點，其後止跌回升，最多漲16點，高見3599點，半日收報3596點，漲13點，漲幅為0.38％，成交額為人民幣（下同）2770.65億元。
香港信報報導，深成指25日早段最多跌39點，低見14452點，其後上漲62點，高見14555點，半日收報14547點，升54點，漲幅為0.38％，成交額為3642.46億元。
滬深300指數報4958點，跌1點，跌幅為0.03％，創業板指數報3335點，升50點，漲幅為1.53％。
各類股個別發展，石油、發電設備股升逾4％，煤炭股升逾3％。房地產、金融股偏軟。
(時報資訊)
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