A股25日早段個別發展。上證指數先跌後漲，早段最多跌18點，低見3564點，其後止跌回升，最多漲16點，高見3599點，半日收報3596點，漲13點，漲幅為0.38％，成交額為人民幣（下同）2770.65億元。

香港信報報導，深成指25日早段最多跌39點，低見14452點，其後上漲62點，高見14555點，半日收報14547點，升54點，漲幅為0.38％，成交額為3642.46億元。

滬深300指數報4958點，跌1點，跌幅為0.03％，創業板指數報3335點，升50點，漲幅為1.53％。

各類股個別發展，石油、發電設備股升逾4％，煤炭股升逾3％。房地產、金融股偏軟。

(時報資訊)

#滬指 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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