【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場看好即將公布的公司財報以及經濟數據，25日韓股開低後翻紅，目前在3,020.14點，漲13.98點或0.47%。同時，韓元走強，公債殖利率也上升。

三星電子跌0.43%，SK海力士漲2.03%，LG化學漲0.12%，Naver跌1.23%。而三星與SK海力士，預計將分別在28日與26日公佈最新財報數字。

25日，韓國浦項鋼鐵公佈最新第3季財報，因中國大陸供給減少，在鋼價飆升推動下，單季營利又寫下有史以來最佳紀錄。25日盤中，浦鋼股價一度漲近2%。

浦項鋼鐵第3季的淨利為2.63兆韓元約22億美元，年增超過4倍。同時，營利為3.12兆韓元，約26.3億美元，2020年同期僅6700億韓元。至於營收也增44.7%至20.64兆韓元。

同時，韓國26日也將發布第3季的經濟成長率，因自己內需市場疲弱，所以成長力道可能會趨緩。

美元兌韓元價位在1,174.2，韓元升0.25%。

韓國3年期公債殖利率漲0.4個基本點至1.893%，而10年期的也漲0.6個基本點至2.417%。

(時報資訊)