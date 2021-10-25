【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數208.17點，跌0.10點；總計358家漲、309家跌、87家持平；委買7312580張、委賣5134505張；總成交值645.83億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #加權指數

延伸閱讀