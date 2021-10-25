【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16909.64點，漲20.90點；總計526家漲、348家跌、113家持平；委買28889389張、委賣21346715張；總成交值1983.95億元。

(時報資訊)

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