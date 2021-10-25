【時報編譯張朝欽綜合外電報導】來自德國慕尼黑的太陽能電動車開發商Sono汽車已經申請在美上市。據該公司周末於公司網站的公告，其目標為在那斯達克上市，公司股票代號為SEV。至於發售股份數量和發售價格則尚未公布。

該公司由四位年輕人於2016年成立於慕尼黑市的一個車庫，目前估值可能遠超過10億美元。創辦人一直尋求在股市上市，而不是一般的眾籌融資。

公司第一款型號為Sion車輛，預計在2023年上半交車給客戶。該車輛不僅可以以插電方式充電，還可以利用太陽能進行充電，續航力約為305公里。Sono汽車的開發夥伴包括大陸集團(Continental)和ElringKlinger。

Sono聲稱，已經接到1.4萬筆的購車預付款，截至今年八月底收到3880萬歐元(約4516萬美元)的淨付款。該公司還打算將太陽能技術授權給巴士、卡車、火車、船隻等製造商。

(時報資訊)