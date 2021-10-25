【時報記者王逸芯台北報導】全球在疫苗施打下，各大經濟體系陸續解封，加上冬季取暖用油，布蘭特原油10月來每桶價格彈升近10美元，在短線油價逼漲下，台塑化(6505)價差獲利豐厚，目前汽、柴油及航空燃油全面站上二位數水準，煉油價差重回疫前水準，法人看好，台塑化今年每股獲利有機會挑戰5.5元，今台塑化開高走高，盤中上漲約1.5%，股價最高達103.5元，啟動5日線攻防。
隨著原油持續站穩80美元之上，油價上漲有利台塑化煉油部門利差提升，且將享有庫存利益，若油價續漲，有利於台塑化第四季獲利表現，法人也樂觀看好，台塑化今年每股獲利上看5.5元。
9月以來國際能源供應吃緊，使得天然氣與煤價上漲，並有部分能源需求外溢至原油，帶動原油價格創近年高峰，下游汽柴油價差也在10月逆勢提升，台塑化因此享有原油在途與廠內的低價庫存利益，並且在煉油利差也出現改善。惟展望後市，法人點出，2022年全球規畫煉油新增產能略高於需求平均年增幅，煉油產業供需仍偏向寬鬆，利潤提升空間有限，以及油價位階進入近年相對高檔後，上漲空間相對有限，低價庫存利益將較同期大幅減少，預期台塑化2022年煉油事業利潤將較同期下滑。
(時報資訊)
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