【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因那斯達克指數表現不佳，加上聯準會提出將縮減購債規模，25日日股受到半導體疲弱而走跌。早盤結束時，日經指數收28,520.35點，跌284.5點或0.99%。東證收1,997.13點，跌5.1點或0.25%。

半導體族群跌1.9%，其中，東京威力科創跌2.1%，迪恩士半導體也跌2.9%，因受到英特爾失色的季報所致。

在聯準會釋出將逐步縮減購債之後，高科技類股首當其衝。另外，22日財報沒好消息的日企，也遭到賣壓襲擊。

化學業者宇部興產跌2.5%，雖上調財測，但下修全年獲利目標。

斯坦雷電氣跌1%，這家汽車照明製造商，以全球汽車產能減少以及成本增加為由，下修半年獲利目標。

不過，東京製鐵卻上調年度財測與可能增派股息，股價上漲12.6%。

同時，中外製藥也漲6.7%，因為自己抗疫的雞尾酒療法，造就亮眼的財報數字。

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