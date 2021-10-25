【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因那斯達克指數表現不佳，加上聯準會提出將縮減購債規模，25日日股受到半導體疲弱而走跌。早盤結束時，日經指數收28,520.35點，跌284.5點或0.99%。東證收1,997.13點，跌5.1點或0.25%。

半導體族群跌1.9%，其中，東京威力科創跌2.1%，迪恩士半導體也跌2.9%，因受到英特爾失色的季報所致。

在聯準會釋出將逐步縮減購債之後，高科技類股首當其衝。另外，22日財報沒好消息的日企，也遭到賣壓襲擊。

化學業者宇部興產跌2.5%，雖上調財測，但下修全年獲利目標。

斯坦雷電氣跌1%，這家汽車照明製造商，以全球汽車產能減少以及成本增加為由，下修半年獲利目標。

不過，東京製鐵卻上調年度財測與可能增派股息，股價上漲12.6%。

同時，中外製藥也漲6.7%，因為自己抗疫的雞尾酒療法，造就亮眼的財報數字。

(時報資訊)

#縮債 #聯準會 #財測

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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