【時報-台北電】大台北(9908)於10月29日16時召開法人說明會，地點位於台灣證交所一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)，將說明公司近期財務及營運概況。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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