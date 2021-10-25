油價持續上漲，經濟部長王美花表示，政府會密切注意物價問題，油價方面台灣已有亞鄰最低價及穩定機制，是台灣特有的制度，相較於其他國家，這樣的制度看起來最周延，台灣油價和其他國家比起來是穩定非常多。
立委邱議瑩指出，國際能源蠢蠢欲動，通貨膨脹大軍來襲，中油油價又要再漲，地方反應，一千元買不到幾樣東西，未來萬物齊漲，薪水不漲，人民苦苦哈哈。立委何欣純指出，油價上漲，振興經濟措施讓民眾好不容易有小小獲利，卻被油價吃掉了，實施三年半的油價平穩機制有沒有調整檢討空間？
王美花指出，物價部份政府要謹慎因應，油價機制可以再討論，但物價要由整體來看，各個面向都會注意，進口能源的確比較有壓力，蔬菜部份，夏天雖因水災上漲，但現在目前蔬菜已經長成，價格已有下跌，豬肉和雞肉價格都有掌控，另外，電價不漲，到年底前天然氣也不漲。
(時報資訊)
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