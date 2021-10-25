大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第31次會議23日決定，授權大陸國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，該消息刺激25日早盤滬深及港股地產股板塊全面下挫。
根據鳳凰網報導，截至上午盤中，A股方面京投發展跌7.05％、中交地產跌5.75％，新城控股、蘇寧環球、招商蛇口、濱江集團、首開股份、金地集團跌幅也都超過4％；金科股份、泰禾集團、跌幅超過3％；保利發展、格力地產、華夏幸福、陽光城、萬科A跌幅超2％。
另外看到港股方面，旭輝永升服務也低開8.56％、融創服務跌5.23％、旭輝控股、SOHO中國跌幅超過4％、融創中國跌4.78％，同時龍湖集團、金地商置、新城發展、世茂服務、綠城中國、中國金茂跌幅逾3％。
但反觀中國恒大卻是高開4％。恒大集團董事長許家印在恒大集團復工復產專題會上透露，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元（人民幣，下同），10年內要壓降到每年2000億元左右，並在10年完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。
(時報資訊)
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