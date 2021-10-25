【時報-台北電】由於全球主要經濟體美國，上周初申請失業補助金人數降至19個月來低點，顯示就業市場回溫，受就業和房市數據好轉，以及美國公債收益率上升提振，美元反彈走揚，也使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)鎳價連2個交易日下跌。
終場上周五(10/22)倫敦(LME)期鎳下跌0.96%，較前一日再跌191美元，報每公噸19,739美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】由於全球主要經濟體美國，上周初申請失業補助金人數降至19個月來低點，顯示就業市場回溫，受就業和房市數據好轉，以及美國公債收益率上升提振，美元反彈走揚，也使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)鎳價連2個交易日下跌。
終場上周五(10/22)倫敦(LME)期鎳下跌0.96%，較前一日再跌191美元，報每公噸19,739美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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