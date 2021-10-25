【時報-台北電】由於全球主要經濟體美國，上周初申請失業補助金人數降至19個月來低點，顯示就業市場回溫，受就業和房市數據好轉，以及美國公債收益率上升提振，美元反彈走揚，也使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)鎳價連2個交易日下跌。

終場上周五(10/22)倫敦(LME)期鎳下跌0.96%，較前一日再跌191美元，報每公噸19,739美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #公債 #期鎳

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
14:15
南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
16:51
德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

延伸閱讀