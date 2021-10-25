雙11、五倍券「活水來」，受惠股摩拳擦掌搶商機！相關概念股運輸、通路、電商、觀光等衝刺，包括宅配通（2642）、台驊投控（2636）、燦坤（2430）、網家（8044）等強勢表態；航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）更受惠第四季旺季效應、雙11及耶誕備貨潮，激勵運價狂飆，股價也勁揚。

台股航空雙雄25日早盤強勢，無懼貨櫃三雄開盤再破低，兩檔個股逆勢上揚1～2％，長榮航一舉站上季線、月線位置，華航最高價也逼近5日線。航空雙雄強勢表態，也吸引整體航運族群盤中買盤進駐，旗下擁有海運、空運、鐵路及陸運事業的台驊投控，盤中也大漲近半根漲停板。

法人指出，第四季為航空貨運傳統旺季，今年更受大陸限電、廠家集中出貨衝擊，將使運價水漲船高，10月下旬亞洲往歐洲空運價格漲幅高達18％、歐洲線運價也應聲喊漲，10月上漲15～25％；至於北美線，11月每公斤亦可望跟漲30～50元。

另一方面，電商、電子通路、觀光族群等內需概念股也不容小覷，電商龍頭網家上漲近2％，最高價衝上130.5元，創近三周來新高；受惠全聯收購大潤發，市場預估潤泰全、潤泰新合計可望獲利約23億元，帶動潤泰新25日盤中上漲1.32％，持續往季線靠攏。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意