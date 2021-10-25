高盛集團下調大陸經濟增長預測，高盛表示，隨著大陸當局堅持降低房地產行業債務等長期政策目標，大陸2022年經濟可能增長5.2％，低於先前預測的5.6％。

高盛認為，房地產去槓桿等長期政策方向保持不變，最新動作是部分地區展開房地產稅改革試點，就是證據。

報告指出，大陸第三季GDP增長轉弱、通膨加速是政策驅動，可能是暫時現象，預計第四季經濟季增率將加速，年增率則預計將放緩至3.1％。受限電限產、房地產放緩、新冠疫情等影響，大陸第三季經濟年增「破5」至4.9％。

此前，美銀美林報告指出，基準情形下，預計大陸2021年經濟增速降至7.7％，2022年進一步放緩至4％。花旗早前亦將大陸2022年經濟增長預測，由5.5％降至4.9％。

另一方面，中國人民銀行行長易綱日前表示，預計大陸經濟全年增速在8％左右，外媒報導，要做到這一點，大陸第四季經濟只需要增長3.9％。

新華社24日晚間發表文章「十問大陸經濟」指出，在多重風險挑戰下，大陸經濟「穩」的特徵依然鮮明，完全有能力也有條件實現2021年經濟社會發展目標，大陸經濟長期向好的大趨勢不會改變。

(時報資訊)