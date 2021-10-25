中國電力公布制定未來發展戰略計劃及目標，階段性從傳統發電企業轉型為綠色低碳能源供應商，股價25日早段盤中上漲7％，高見3.7港元。
信報引述中國電力預期，到2021年底，清潔能源裝機占比爭取接近60％。集團指出，目標到2023年底，清潔能源裝機占比超過70％、清潔能源收入占比超過50％，而綜合智慧能源收入占比超過15％，實現戰略大客戶與戰略合作市縣區超過100個。
至2025年底，大陸境內清潔能源裝機占比預計超過90％、清潔能源收入占比超過70％，而綜合智慧能源收入占比超過25％，實現戰略大客戶與戰略合作市縣區超過200個。
另外，集團表示，直到2030年，預期大陸境內清潔能源裝機對境內總裝機占比將超過95％，綜合智慧能源收入占比超過50％，實現戰略大客戶與戰略合作市縣區將超過1000個，境外能源電力裝機100％為清潔低碳能源資產、綠電交通、儲能和氫能等。
(時報資訊)
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