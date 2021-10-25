【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)轉投資的三元能源科技高雄小港鋰電池工廠今(25)日舉行動土典禮，初期將投入120億，預計在2023年完工，產能1.8GWh，一年可以生產約24,000台電動汽車所需長程電池量，加上原本旗下的電池大廠「能元科技」，台泥一年電池總產能將提升至3.2GWh。

董事長張安平表示，此電池廠是台泥企業團具體落實淨零碳行動的重要進程之一，能源科技台南現有產能已全線滿載，新廠2023年完工後，將瞄準頂端的客戶，未來也會持續透過合作，擴大電池國際化佈局。他強調，21世紀將是能源的世紀，未來的經濟體系是建立在移動式的、可儲存的能源，而電池將是核心。

張安平表示，高雄市是台泥的發源地，40年前小港舊址是紙廠，今天大家一起見證走在國際尖端的電池產業正式進駐，港都邁向高科技重鎮，更往前邁出大步，別具意義。他說，現行的技術，水泥業確實無法達到碳中和，因此台泥除了積極使用更多替代燃料與原料達到減碳外，更致力投入綠電、儲能、電池、碳捕獲以及碳匯造林等五個領域的發展，因為儲能設備能夠協助再生能源穩定，而儲能又需要高質量的電池。

目前全世界都在積極發展再生能源，當中至少20%需要大型儲能設備協助穩定，儲能設備又都需要高質量電池，因此電池已經成為繼晶片後，被預測最可能產生缺貨危機。台泥日前甫宣布將於台泥蘇澳水泥廠、花蓮和平水泥廠兩廠區，各建置87.5MWh以及250MWh的大型儲能系統，投資金額達55億元，完工後兩儲能案場將成為全台容量最大。

台泥在台灣的大型儲能案場，將有助於將台灣的綠電成為基載電力，更能24小時穩定供電。另一方面，台泥也繼續開發各大洲的儲能案場，近期台泥旗下的NHOA剛剛拿下澳洲南部Synergy授權200MWh的儲能案場，台泥企盼與世界其他電力公司、電池廠共同開發未來全球龐大的儲能需求，攜手邁進巴黎協定2050年碳中和目標。

(時報資訊)

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