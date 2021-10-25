位於台北市松江路上有40年歷史的「唐宮蒙古烤肉」，昨日深夜11時左右發生火警，百坪餐廳全燒毀，消息傳出後，在網路引發網友討論，不少人都認為「唐宮」除了烤肉好吃外，燒餅、羊肉加櫻桃鴨更是必點餐點，令不少人大嘆可惜。

一名網友今（25）凌晨於PTT八卦板指出，「唐宮蒙古烤肉」整棟大樓都在燃燒中，現場有許多消防車及消防員正在滅火，研判火源應該是二樓「唐宮蒙古烤肉」，更透露有朋友在消防群組說，整個火勢分布在二樓，已全面燃燒，但現場並未有人員傷亡，從他分享的照片來看，只見二樓竄出陣陣濃煙直衝天際，將整棟大樓吞噬。

圖文曝光後，引發不少鄉民熱烈討論，「天啊！台北蒙古烤肉快倒光了」、「唐宮很好吃耶！都還沒吃就燒光了」、「常吃耶！撐過疫情卻免不了火災」、「這家真的超好吃」、「崩潰：連唐宮都要沒了」、「我的吃飽地圖又少一間了！唉」、「從小吃到大，老闆從有頭髮吃到沒頭髮」。

另外，臉書上也有不少網友發文Tag「唐宮蒙古烤肉」表示，過去經常在「唐宮」和朋友聚餐吃飯，更回想起第一次吃蒙古烤肉的滋味，各種驚豔及回憶湧上心頭，如今「唐宮」遭大火吞噬，感嘆「青春的回憶沒了」，更期望店家能度過難關，再次開業。

據了解，「唐宮蒙古烤肉」有40年的歷史，是吃到飽餐廳的鼻祖，用餐時間常常一桌難求，除了必點的蒙古烤肉外，不少饕客必吃的就是燒餅及羊肉加櫻桃鴨，如今遭祝融燒毀，也讓人忍不住惋惜。

(時報資訊)