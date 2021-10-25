【時報記者沈培華台北報導】美國科技股上周五多跌，台積電ADR跌1.77%，台積電(2330)今早股價表現疲弱，開盤跌3元為597元，盤中一度跌10元至590元，下探季線關卡但強勢守穩月線之上。
台積電14日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，預期第4季營收可望續創歷史新高，今年美元營收估增24%，台積電並指出，今年全年及2022年產能都將維持吃緊狀態。上周外資買超台積電，近四天共計買超15280張；上周五台積電股價收上600元，但今早開低走低，壓抑台股。
另外，台灣半導體產業協會(TSIA)將於本周三(10月27日)召開年會，今年仍將採線上模式舉辦，論壇聚焦企業數位轉型，包括台積電(2330)、日月光投控等半導體大廠都將參與對談。
今年TSIA年會由理事長、同時也是台積電董事長劉德音進行開幕致詞，行政院政務委員唐鳳以「Digital Social Innovation」為題，進行專題演講。此次TSIA年會論壇主題為「公司與企業數位轉型」，由台積電副總經理暨資訊長林宏達擔任主持人，台積電副總經理王英郎、日月光執行長吳田玉、Google 台灣前總經理簡立峰、唐鳳與聯發科執行副總經理暨技術長周漁君等人參與對談。
(時報資訊)
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