【時報-台北電】儘管聯準會(Fed)料將進行削減購債，但Fed主席認為現階段還不是升息的時候，使得投資人觀望氣氛濃厚，令金價小幅波動；截至台北時間10月25日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲0.4美元，報每盎司1796.7美元。

12月白銀上漲0.031美元，報每盎司24.480美元。

1月白金下跌3.2美元，報每盎司1048.9美元。

12月鈀金下跌1.6美元，報每盎司2034美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#Fed #縮債 #金價

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.92(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
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南韓KOSPI
3020.54 +14.38(0.48%)
14:30
香港恆生
26132.03 +5.10(0.02%)
16:09
上證指數
3609.86 +27.26(0.76%)
15:00
深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
16:29
英國FTSE
7242.49 +37.94(0.53%)
16:51
法國CAC
6729.16 -4.53(0.07%)
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德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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