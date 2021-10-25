【時報記者郭鴻慧台北報導】檢測試劑業者拉法醫(6848)今日以每股參考價50元登興櫃，股價衝至61.6元後，多頭無力再追，股價回落至53元左右，漲幅縮減至1%左右。
拉法醫為體外診斷的核酸純化及檢測醫療器材廠商，目前資本額1.17億元，今年前8月營業收入1.85億元，毛利率48.83%，稅前淨利2962萬元，稅後純益2370萬元，每股盈餘2.2元。
據2021年Grand View Research的資料顯示，體外診斷市場規模將從2020年的834億美元，以年複合成長率4.5%，預估2027年市場規模約為1,134億美元。
拉法醫擁有完整診斷試劑產品線，搭配自主品牌「MagCore」核酸純化儀器設備及試劑，主要產品為核酸純化試劑及核酸純化自動化儀器，提供之核酸檢測主係前段純化及萃取核酸，可廣泛針對血液、血漿(胎兒篩檢)、細胞、組織、植物、細菌、病毒和法醫檢體等進行DNA及RNA之萃取，用於後段檢測作為日後診斷、預防、追蹤、治療疾病或鑑定等依據。
拉法醫已著手開發後段檢測診斷前處理整合之自動化儀器及其PCR檢測試劑，主係將原有之前段核酸純化技術，整合後段檢測診斷前處理之功能，自動化取代市場人工方式，搭配PCR檢測試劑組，將能提供更有效率及完整分子診斷服務。
(時報資訊)
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