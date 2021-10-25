【時報-台北電】大陸三大電信運營商三季財報披露，2021年前三季中國移動營收達6486億元(人民幣，下同)同比增長12.9%，公司股東應占利潤為872億元，同比增長6.9%，淨利潤率為13.4%。中國電信營收為3265.36億元，同比增長12.3%，歸母淨利潤為233.27億元，同比上升24.7%。中國聯通營收為2444.89億元，同比上升8.5%，歸母淨利潤為56.76億元，同比上升18.6%。合計三大運營商前三季淨利達1162.03億元。
三大運營商5G滲透率持續提升，截至2021年9月30日，中國移動集團移動客戶總數約9.56億戶，第三季度淨增移動客戶1020萬戶，5G套餐客戶達3.31億戶，移動ARPU為50.1元，同比增長2.6%。
前三季中國電信移動通信服務收入為1405.28億元，同比上升6.3%，移動用戶淨增1864萬戶達到3.70億戶，5G套餐用戶淨增6904萬戶，達1.56億戶，滲透率達42.1%，移動用戶ARPU為45.4元，同比繼續增長。
聯通前三季移動用戶淨增974.2萬戶達到3.16億戶，5G套餐用戶淨增6611.5萬戶至1.37億戶，用戶ARPU同比增長6.3%至44.3元；移動主營業務收入為1233.24億元，同比上升5.8%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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