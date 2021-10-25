【時報記者王逸芯台北報導】愛立信亞太區副總裁暨技術長Magnus Ewerbring於「下世代無線通訊國際研討會」論壇中，以「邁向6G：以5G超越5G」為題，分享對於6G發展趨勢及應用情境觀察，他表示，6G大約會在2035年達到行動通訊用戶數的40%，而5G屆時仍將是主流，且在5G擁有穩定品質的電信業者也將在6G享有優勢。

2021年全球5G使用者已達5.8億，Magnus Ewerbring表示，5G在接下來的幾年，還有非常多的技術演進和創新需要發展。愛立信預測到2026年底，全球5G訂閱數將達到35億，大約佔行動用戶總數的40%，如果以同樣的成長速度來看6G，6G大約會在2035年達到行動通訊用戶數的40%，而5G屆時仍將是主流，因此，長期來看，5G的演進、發展是非常重要的。愛立信認為，擁有最好的5G網路、服務品質、穩定性的電信商，也會擁有最快邁向6G的優勢。

據ABI研究，全球數位工廠的連結數量，與2020年的20萬個連結數量相比，預估2030年無線通訊的連結數量將成長至47億個，大幅超越固網連結。這是一個由5G驅動的非凡成長，將發生在下一個十年，也就是2030之後。

Ewerbring再次強調，電信商如果在5G進展上有較佳表現，將有助於步入6G發展。他提到，台灣市場在5G發展先進，根據Opensignal最新的5G網路調查報告，台灣在重要的分類項目如下載速度、上傳速度、影音體驗中擁有非常好的表現，名列全球前兩名，也顯示台灣5G發展位居全球前段班。

Ewerbring表示，在下一個10年直到6G正式商轉，所有技術將會被評估，藉此找到對的技術來推動6G並達到一定的規模。

愛立信預估，6G將在帶動網路和實體世界之間的融合，因此，實體世界的感知、行為和體驗，都可以在虛擬世界中被程式化，而數位分身(digital twins)已經開啟了這樣的模式。

關於6G所需的能力，包含過去在定義網路技術時已經使用非常多次的指標，如數據傳輸速率、延遲性、網路效能、網路覆蓋、傳輸能力和定位。針對數據速率，愛立信認為應該更聚焦於一般的傳輸速率(typical rate)，以及確保有更多可預測的速率。

(時報資訊)