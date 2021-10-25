【時報記者林資傑台北報導】集保結算所為順應市場資訊發展及政府資訊系統建置趨勢，「中文編碼轉換案」日前正式上線，將參加人與集保系統間的資料交換中文編碼，由大五碼（BIG-5）轉換為萬國碼（Unicode），以遵循國家全字庫標準及符合國際使用標準，提升資本市場資料交換正確性。
集保多年來為服務參加人，建置有價證券集中保管帳簿劃撥相關資訊系統，提供線上查詢、列印、收檔、登摺、證券所有人名冊等服務。為正確呈現中文資料，設有罕用字造字維護作業，惟其中文編碼為傳統大五碼，服務至今造字空間即將用罄。
為徹底解決原罕用字造字空間不足問題，集保在主管機關同意與支持下，於2018年底先行辦理「中文編碼關鍵技術前導案」，2019年11月啟動「中文編碼轉換案」，並在歷時近3年時間後，於18日正式上線實施。
集保說明，「中文編碼轉換案」的系統範圍涵蓋證券存託系統、4個前端系統及25個周邊系統，將資訊系統中文編碼及對外資料交換方式調整為萬國碼，盼能達成字碼空間擴大化、字型及資料交換標準化目標。
為讓參加人有充分時間準備，集保對此舉辦多場宣導說明會，疫情期間則提供線上說明會供參加人收視，並推出萬國碼版參加人平日測試環境、於官網提供測試範例資料下載，協助參加人利用測試環境及範例資料，熟悉並驗證傳收檔規格。
集保上半年派委外資訊廠商至全國參加人逾1000個營業據點，完成萬國碼版參加人連線工作站SMART系統軟體安裝及設定作業。由於參加人內部系統亦需調整中文碼的處理方式，亦舉辦「中文編碼轉換案測試獎勵」活動，鼓勵參加人加速辦理系統開發。
為力求證券市場交割結算、帳簿劃撥及股務作業運作順暢，集保特邀請全體參加人計1124家總分公司，於假日辦理2次市場會測，以萬國碼版SMART工作站進行日常作業流程模擬演練，並在上線前一天順利完成，18日正式上線實施迄今運作順利。
集保副總經理張秀珍表示，在金管會證期局指導與全體參加人協助下，中文編碼轉換作業順利完成，未來將持續結合創新科技與資訊管理技術，配合市場發展強化核心競爭力，開展更多元業務，提供市場最優質服務。
(時報資訊)
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