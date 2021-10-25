【時報記者張漢綺台北報導】信邦(3023)前3季稅後盈餘18.84億元，創下歷年同期新高，每股盈餘8.09元，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑，信邦公布財報後，美系及亞系外資調降信邦獲利預估及目標價，歐系外資也調降目標價，致使信邦今天盤中股價走弱。
傳統旺季來臨，信邦第3季合併營收66.79億元，季增4.53%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.5%，季減0.29個百分點，年減0.33個百分點，營業淨利7.78億元，季增0.49%，年減3.65%，單季稅後盈餘6.61億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.83元，累計前3季合併營收190.61億元，年增21.64%，創下歷年同期新高，合併毛利率25.77%，年減0.18個百分點，營業淨利23.13億元，年增13.6%，稅後盈餘18.84億元，年增13.79%，亦是歷年同期新高，每股盈餘8.09元。
由於進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑。
信邦財報公告後，美系、亞系及歐系外資均出具最新報告，其中美系外資指出，我們維持信邦2021年每股盈餘不變，但調降2022年2023年每股盈餘5%/7%，以反應較低的毛利率和更高營運成本預估，給予信邦「買進」評等，但目標價由306元降為292元；亞系外資則表示，我們仍看好信邦將受惠於5G、物聯網、自動化、電動汽車和 Adas等長期趨勢，產品組合多樣化及利潤率持續提升，但我們下調2021年到2023年每股盈餘1%到5%，以反應風力發電產業疲軟，維持「優於大盤表現」評等，目標價也由280元降為270元；歐系外資最新報告將信邦2021年到2023年每股盈餘微調約1%，給予「中立」評等，目標價則下調至272元。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：