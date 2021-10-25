【時報-台北電】隨著各國經濟逐漸從新冠疫情中恢復，促使能源需求熱絡，但供應依然緊張，令盤中油價延續上周五收盤漲勢，其中美國原油觸近7年來新高；周一(10/25)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.89美元，報每桶84.65美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.72美元，報每桶86.25美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

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