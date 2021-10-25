中國恒大短暫避過債務違約，恒大主席許家印在集團復工復產專題會上宣布自救策略，並指10年內，原則上不買地，銷售壓降到每年人民幣（下同）2000億元，以及完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

恒大汽車25日開盤漲11.4％，開報4港元，成交額為971.8萬港元，盤中一度大漲17％。恒大上漲4.1％，開報2.8港元，成交額為585.8萬港元。

香港經濟日報引述許家印指出，恒大沒有預售過的樓棟或項目，今後要全部改為現樓銷售，並宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定。一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓，二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模，三是10年內由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印表示，原則上恒大10年內不買地，但目前也不能賤賣土地。他又指出，恒大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從2020年的7000多億港元，10年內要壓降到每年2000億港元，並在10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。顯示未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。

(時報資訊)

#恒大 #房地產 #轉型

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