【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數208.20點，跌0.07點；總計330家漲、309家跌、93家持平；委買7082108張、委賣4961829張；總成交值555.89億元。

(時報資訊)

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