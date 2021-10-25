【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16876.70點，跌12.04點；總計474家漲、386家跌、117家持平；委買27923965張、委賣20406841張；總成交值1612.80億元。

(時報資訊)

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