【時報記者沈培華台北報導】國際廢鋼價格續揚，國際原料價格上漲，市場鋼筋買氣平穩，豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋價格平盤，型鋼部分產品補漲500元。
回顧上周，隨著國際原料價格先漲，豐興上周原料價格續漲，廢鋼續漲200元，連續兩周共漲400元，鋼筋成品跟漲，調漲300元，重啟漲勢。型鋼產品則仍維持平盤。
近期國際廢鋼價格上漲，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周廢鋼價格維持平盤，本周廢鋼收購價持平於每公噸1萬2600元；鋼筋也仍為平盤每公噸2萬3400元。型鋼產品中，槽鋼調漲500元，其他產品持穩平盤為每公噸2萬7000元。
近期國際廢鋼原料行情續穩健上揚，日本2H廢鋼再漲10美元至每公噸545美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價續漲7美元為每公噸485美元。澳洲鐵礦砂由每公噸124.65美元續跌至120.65美元。
(時報資訊)
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