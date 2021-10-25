（統一發票示意圖。圖／本報資料照）
財政部指出，依照預算審查決議，我國自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費者，最快2023年起要開發票，業者自2022年1月1日起應逐步導入統一發票系統，財政部將給予1年或6年輔導期，輔導期間未開發票可免罰。
財政部指出，自動販賣機銷售食品、飲料者，如果業者的自動販賣機是2022年以後取得，則輔導期限為2022年12月底；如果業者的自動販賣機是2021年12月底前取得，則輔導期限為2027年12月底。
至於用自動販賣機收取停車費業者，輔導期限為2022年12月31日。
目前我國市面上多以自販機銷售「食品、飲料」及「停車場」兩機種居多，消費者多反應無法直接取得統一發票，業者恐有逃漏稅之虞及影響消費者索取統一發票兌獎權益。
官員表示，過去自動販賣機如飲料投幣機等多為機械型態，無法增設網路連線、電子發票設備，因此我國在「統一發票使用辦法」規定業者只需定期申報營業額即可，業者多半是將一個月或兩個月所有交易明細彙整，開立一張發票代替。
然而，國稅局在實地查核時，往往會發現部分不肖業者趁機短漏報數筆交易。官員舉例，像是一台販賣機三個月有500筆交易、總金額約20萬元，業者可能只申報其中300筆交易、金額合計約10萬元並開立發票。
若業者有50台販賣機且每台皆採短漏報方式，依此換算，每季約漏報1萬筆交易、500萬元營業額，以營業稅5％、營所稅20％計算，等於每季營業稅漏稅25萬元、每年營所稅漏稅約400萬元。
不僅如此，國稅局在查核自動販賣機難度也相當高，老舊的機械販賣機不像超商收銀機具備電子紀錄，因此難以掌握實際交易次數，就算業者短漏報，稅局也很難提出證明。
不過，近年受惠於科技進展，自動販賣機逐步電子化，像是可運用悠遊卡交易的飲料販賣機，還有停車場繳費機等皆可開立發票。國稅局將要求業者修改自販機功能，於消費行為時，可逐筆開立雲端發票或其他種類統一發票，未能改善完成則依法處罰。
商家漏開發票給下游廠商或消費者，涉及逃漏稅和未給付他人憑證兩種刑責擇重處罰。未給付憑證為稅捐稽徵法第44條規定，按照查明認定總額處5％金額為行為罰、單次罰鍰上限為100萬元。
若涉及逃漏稅，則依營業稅法第51條規定，最高可裁處漏稅額5倍做為罰鍰金額，單次罰鍰上限為100萬元，若一年內經查獲達三次者，國稅局可勒令停止營業。
(時報資訊)
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