近期有移工向勞動部1955專線申訴雇主扣留其薪資作為違約金的情形，北市勞動局長陳信瑜表示，為保障勞工權益，如移工有為雇主提供勞務的事實，雇主應按勞動契約給付薪資，不得擅自扣留，否則將依違反《就業服務法》第57條第9款及第67條第1項規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
陳信瑜表示，依《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第43條第1項規定，雇主依勞動契約給付外國人工資，應檢附印有中文及該外國人本國文字的薪資明細表，記載實領工資、工資計算項目、工資總額、工資給付方式等。
同條文第4項也規定，第一項工資，除外國人應負擔的項目及金額外，雇主應全額以現金直接給付，若以其他方式給付者，應提供相關證明文件，交予外國人收存，並自行保存一份。
另外，依勞動部（改制前行政院勞工委員會）2011年7月11日勞職管字第1000502517號函釋，外籍勞工於行蹤不明前如有為雇主提供勞務的事實，雇主應按勞動契約約定給付薪資，如外籍勞工日後發生行蹤不明的情事並經查獲者，雇主也應返還勞工應領取的薪資，不得扣留其薪資作為違約金。
陳信瑜呼籲，工資是勞工工作的報酬，為保障勞工權益，依法不得擅自扣留移工的薪資作為違約金或賠償費用，違法者將依違反《就業服務法》第57條第9款及第67條第1項規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。若移工不當個人行為造成雇主或被看護人身體、人格、財產等權益受有損害，雇主應循法律途徑提起訴訟，避免擅自扣留移工薪資，後續遭受巨額罰鍰。
(時報資訊)
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