（三大產業營業氣候測驗點走勢圖。圖／台灣經濟研究院提供）
台灣經濟研究院發布9月景氣動向調查結果，製造業對當月及未來半年景氣看法的營業氣候測驗點為101.64點，已連續五個月下滑，服務業連續二個月上揚至95.38點，營建業連續三個月上揚至110.82點。
台經院表示，儘管內外銷市場用鋼需求平穩，然受到國際鐵礦砂等煉鋼原料價格持續修正，使得鋼鐵基本工業對當月景氣看法較上月相比略呈悲觀。晶圓代工與封測市場依舊維持產能利用率高、報價持續上揚的態勢，不過部分DRAM廠商進入庫存調整期，導致廠商9月合併營收較上月略微下滑，且受到宅經濟需求漸趨緩和，電視等需求成長力道減弱，加上運輸效率不彰，影響下游通路商備貨力道，造成旺季備貨提早結束，使得面板價格跌幅擴大，故電子機械業看好當月景氣的比例明顯低於上月調查。
製造業在未來半年景氣看法上，車用電子需求依舊強勁、各類微控制器（MCU）供應吃緊使得訂單能見度拉長，國內廠商持續受惠於國際整合元件製造（IDM）大廠訂單，加上晶圓代工也持續呈現滿載並逐季調漲報價，同時國內半導體封測廠產線多元化充分滿足市場需求，故電子機械業看好未來半年景氣的廠商比例明顯高於看壞。
因此製造業9月對當月及未來半年景氣看法，經該院模型試算後，營業氣候測驗點為101.64點，較8月修正後的103.63點減少1.99點，呈現連續五個月下滑態勢。
台經院指出，因國內疫情控制得宜，外出人潮消費湧現，部分百貨商場搶在政府振興方案正式上路前就開始展開搶客活動，然受限於各縣市政府嚴禁烤肉，衝擊中秋應景商品銷售，買氣不如預期，使得民生通路包括超商、超市等業績相對平淡，故有四成比例的零售業者看壞當月景氣。
金融相關產業受到9月台股下跌，且因中秋連假因素，交易天數較少，集中市場股票成交量能較上月減少逾兩成之多，股市交投冷清，重創證券商業績，經紀自營收入皆呈衰退，故大多數的證券業者看壞當月景氣表現。
服務業在未來半年景氣看法上，受惠於防疫政策持續鬆綁，餐廳放寬使用隔板、梅花座和維持社交距離等規定，加上五倍券正式起跑，又適逢消費旺季，各大通路紛紛加碼響應來搶攻報復性消費需求，對於刺激終端買氣將有顯著加分作用，故零售業與餐旅業者大多看好未來半年景氣表現。因此9月服務業營業氣候測驗點95.38點，較8月修正後的93.27點上揚2.11點，呈現連續二個月上揚態勢。
營造業方面，台經院說明，由於年底前趕工潮趨集中，其中捷運建設結構組裝作業進展加快，加上各地大型廠辦陸續動土興建，故2021年9月營造業景氣以好轉視之。展望未來，公共建設預算持續擴張，且過去受外力因素而影響進度的重大投資也可望加速追趕進度，加上前瞻三期將開始收尾，又有地方建設密集展開，預料將釋出較多工程標案，故未來半年營造業景氣將以好轉看待。
展望不動產未來，廠商看法多正面看待，顯然房市多頭格局趨勢仍穩固，短期房市量小增、價格居高不下，將是未來市場的常態。綜合營建業對景氣看法調查結果，9月營業氣候測驗點110.82點，較8月的107.04點上揚3.78點，為連續第三個月上揚的態勢。
(時報資訊)
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