台灣玉山科技協會今年成立滿20周年，26日將舉辦20周年慶祝大會暨論壇。台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示，台灣科技產業巨擘都參與了這個全球華人科技產業的重要平台，20周年的盛大活動在各理事的支持下，討論主題能架構出全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五大主軸，是台灣2021年度科技產業最大的知識饗宴。
基於防疫規定，又能邀請全球玉山科技協會的世界各地會員參與，26日的全天論壇將在玉山科技協會Youtube官方網站同步直播。論壇最後一場「打造智慧城市的競爭力」，由台灣玉山科技協會副理事長、和碩聯合科技董事長童子賢擔任主持人，與談人有台北市市長柯文哲、桃園市市長鄭文燦及台中市市長盧秀燕，十分特別的安排。
台灣玉山科技協會表示，多位重量級企業家將在論壇中擔任論壇演講貴賓，包括宏碁集團創辦人施振榮，聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉，台灣兩家獨角獸公司Appier創辦人游直翰及Gogoro創辦人陸學森等，一同剖析中美科技戰演變為全球科技戰之際，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭之戰略，以及未來如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代突破逆勢，在全球關鍵科技領域超前部署。
(時報資訊)
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