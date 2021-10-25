全球晶片荒問題遲遲未緩解，從電子產品到汽車產業無一倖免，使得各國都開始加強在半導體領域的發展力道，中國大陸也期待能盡快在2025年前完成晶片產業鏈自給自足的目標，然而專家卻認為，即使科技巨頭陸續發表自研晶片，但大陸距離自給自足還有很長的一段路，主因在於生產晶片上仍仰賴的外國技術。
CNBC報導，今年許多大陸科技巨頭都發表生產晶片的規劃，顯示大陸積極發展半導體領域，企圖追上美國及亞洲其他國家的腳步，包括百度在8月宣布量產第二代晶片崑崙2，上周阿里巴巴也發表一款專為伺服器與雲端計算所設計的晶片。
報導引述專家看法表示，近期大陸在晶片業上的種種做法都顯示，他們離自給自足靠近一步，但其實還有很長的路要走，「大陸仍相當依賴外國技術，尤其是在先進製程上依然處於落後局面。」
舊金山貝恩策略顧問公司（Bain & Co）合夥人漢伯理（Peter Hanbury）則說：「這是大陸半導體領域更自給自足的一步，但幅度很小，儘管有本地設計與生產的晶片，但很多核心IP設計、製造、設備與材料都是來自國際廠商。」
Peter Hanbury補充說道，「半導體生態是相當龐大與複雜的，因此要能在這麼廣泛的技術或能力中自給自足是相當困難的，尤其是在該領域取得優勢，除了需要龐大資金外，還需要技術與經驗等長期累積的能力。」
Peter Hanbury也點出地緣政治將持續威脅大陸半導體產業的發展，如同先前華為與中芯遭制裁的案例，「目前大陸晶片仍使用外國技術所製造，因此若這些合作夥伴被限制生產，他們可能仍然無法獲得晶片。」
(時報資訊)
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