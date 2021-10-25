【時報記者王逸芯台北報導】近期因元宇宙題材超夯的宏達電(2498)今(25)日宣布，旗下健康醫療VR部門在國立臺灣大學的支持下，與國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫」；結合森林專業和虛擬實境科技，共同研究開發帶給人們身心靈平衡的相關應用，首個合作成果就是「國際學生防疫包」。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，虛擬實境將能夠為人們帶來革命性的數位體驗，透過VR產品及5G的發展，打破空間的限制，用VR科技保持著與世界的連結，在疫情下扮演重要的角色並帶來無限可能。除了透過VR與遠端團隊進行會議及討論、更可以進行VR運動，維持健康。而隨著VR自製教案平台的成熟，不需要工程背景，老師及學生也可以輕鬆開發出合適的VR教材，進行課程及企業相關訓練，也讓人們走進大自然中，進行冥想。

在這個「國際學生防疫包」內，除了原本的零嘴點心之外，更將臺大學生製作的VR自然體驗教材，結合HTC VIVE Flow沉浸式VR眼鏡及HTC VIVE Focus 系列VR一體機，送入防疫旅館內，照顧隔離的國際學生身心靈健康。學生不需任何電腦設備，一開機戴上即能展開「台灣森林療癒之旅」，體驗到宏達電最新沉浸式VR眼鏡所帶來的專屬大螢幕沉浸體驗，以及台灣文化與大自然之美，陪伴國際學生度過14天隔離期。

宏達電股價近期挾元宇宙題材掀起一波漲勢，光是上周5個交易日波段漲幅達5成，也因此被證交所列入注意股，須公布9月財報，單月依舊呈現虧損，宏達電股價今呈現震盪走勢，早盤後拉高、股價最高一度達54.5元，但10:20過後又壓回盤下震盪。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意