【時報記者鄧凱綺綜合報導】由於原料成本節節高漲，以及上周追價氣氛不如預期，本周豐興宣布廢鋼、鋼筋開平盤，未延續前一周漲勢，以觀望下游盤商動態；最新報價廢鋼報每公噸12600元；鋼筋報每公噸23400元，而型鋼僅槽鋼調漲500元/噸，其餘仍持續持平。
另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂續跌至120.65美元/公噸，周跌逾3%；日本2H廢鋼漲至545美元/公噸，較前一周漲1.9%；美國貨櫃廢鋼漲1.5%，至485美元/公噸。(商品行情網)
(時報資訊)
【時報記者鄧凱綺綜合報導】由於原料成本節節高漲，以及上周追價氣氛不如預期，本周豐興宣布廢鋼、鋼筋開平盤，未延續前一周漲勢，以觀望下游盤商動態；最新報價廢鋼報每公噸12600元；鋼筋報每公噸23400元，而型鋼僅槽鋼調漲500元/噸，其餘仍持續持平。
另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂續跌至120.65美元/公噸，周跌逾3%；日本2H廢鋼漲至545美元/公噸，較前一周漲1.9%；美國貨櫃廢鋼漲1.5%，至485美元/公噸。(商品行情網)
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