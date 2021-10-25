【時報記者鄧凱綺綜合報導】由於原料成本節節高漲，以及上周追價氣氛不如預期，本周豐興宣布廢鋼、鋼筋開平盤，未延續前一周漲勢，以觀望下游盤商動態；最新報價廢鋼報每公噸12600元；鋼筋報每公噸23400元，而型鋼僅槽鋼調漲500元/噸，其餘仍持續持平。

另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂續跌至120.65美元/公噸，周跌逾3%；日本2H廢鋼漲至545美元/公噸，較前一周漲1.9%；美國貨櫃廢鋼漲1.5%，至485美元/公噸。(商品行情網)

(時報資訊)

#鐵礦砂 #廢鋼 #鋼筋

主要市場指數

紐約道瓊
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S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
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Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
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費半指數
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10/23
日經225
28600.41 -204.44(0.71%)
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14596.72 +103.90(0.72%)
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德國DAX
15574.33 +31.35(0.20%)
16:51

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