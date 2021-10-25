【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠融程電(3416)受惠車檢、倉儲物流、醫療保健專案大單出貨動能暢旺，2021年第四季營運動能持續看旺，預期全年營收成長達3成目標可望達陣。投顧法人看好今年營收、獲利可望同步創高，明年持續成長、再創新高可期。

融程電在績優題材護體下，8月中以來股價持穩73～75.5元區間，未受台股震盪加劇影響。今（25）日開高後上漲2.61％至78.6元，創7月中以來3個月波段高點，早盤維持近1.5％漲幅，位居工業電腦廠漲勢前段班。三大法人上周合計買超40張。

融程電受惠專案出貨動能暢旺，2021年9月自結合併營收創2.53億元新高，月增5.52％、年增達17.62％。帶動第三季合併營收6.83億元，季增達11.76％、年增達22.88％，連5季改寫新高。累計前三季合併營收18.78億元、年增達47.1％，續創同期新高。

融程電受惠車檢、倉儲物流、醫療保健專案大單持續出貨，營運動能自去年第三季起顯著轉強。由於因應專案大單提前備足所需零組件，雖同樣面臨料件短缺及成本上漲壓力，但出貨進度未因此受太大影響，今年第三季營收表現符合法人調升後預期。

融程電表示，受惠多項指標性大單入袋，今年營收年增達3成目標應可達陣，規模經濟顯現及生產效率提升使採買原料成本下降，雖面臨供貨短缺但仍可克服，今年毛利率維持不低於35％水準目標。法人看好今年營收及獲利可望同步創高。

展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、醫療保健3大快速成長產業，公司除陸續取得數家一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫材大廠美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療平板訂單，亦將於明年起大量出貨，接續挹注營運成長動能。

融程電正積極布局明年首季，致力達成原訂成長目標。除了強固平板專案大單持續出貨貢獻，公司看好需求商機，擬推出強固型筆電插旗布局，預計本季起開始量產，預期明年第二季起將對營收帶來較顯著貢獻，為營運成長動能再添柴火。

(時報資訊)

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