【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國財政部周日指出，財政部長桑納克(Sunak)將在本周提出59億英鎊(約81億美元)預算案，旨在提高未來幾年的醫療服務水準。

該預算為九月宣布的80億英鎊一籃子計畫的一部分，希望能解決新冠傳染病造成的醫療重荷問題。

該支出預算將讓英國保健署(NHS)到2024/25財年增加30%預算。包括23億英鎊用於檢測服務，21億英鎊用於改善醫療服務技術，15億英鎊用於增加病床。

桑納克表示，這對NHS來說是一項改善遊戲規則的投資，目的是確保合適的建築、設備和系統，讓病患可以獲得需要的協助。

財長在本周三的預算討論將為多數的經常性公共支出設定相當嚴格的限制，以便尋求公共債務的降低。英國在疫情爆發後，政府舉債規模暴增。

(時報資訊)